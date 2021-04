Les terrasses et les musées seront les premiers à rouvrir, affirme Emmanuel Macron devant les maires

Emmanuel Macron a commencé à donner des indications sur les protocoles de réouverture des lieux fermés à cause de la pandémie de Covid-19, ce jeudi après-midi devant une quinzaine de maires invités en visioconférence, rapporte le service politique de franceinfo.

Selon plusieurs élus, Emmanuel Macron a évoqué une première phase de réouverture avec les terrasses et les musées, "des lieux où l'on ne prend pas de risque", sans préciser la date de la mi-mai qu'il avait prononcée dans son allocution télévisée du 31 mars dernier. Ce jour-là, le Président avait annoncé la réouverture "avec des règles strictes" à partir de la mi-mai de terrasses de bars et restaurants et de certains lieux de culture, fermés depuis le 30 octobre dernier. La rentrée scolaire est quant à elle prévue le 26 avril en présentiel dans les écoles et en distanciel dans les collèges et lycées. "Dès la première phase de réouverture, la culture sera là", a assuré ce jeudi le chef de l'Etat. "Si au bout de deux ou trois semaines ça se passe bien, on pourra passer à la phase 2 et ainsi de suite", ajoute-t-il.

Dans l'immédiat, Emmanuel Macron considère que l'épidémie va continuer à progresser pendant 8 à 10 jours. "Le pic de l'épidémie sera atteint entre le 25 et 30 avril", indique-t-il.

Concernant le secteur de la restauration, Emmanuel Macron dit avoir conscience que la seule réouverture des terrasses ne suffira pas à garantir le chiffre d’affaires des établissements. "Il faut qu’en même temps on continue à les accompagner économiquement, estime le chef de l'Etat. Il y aura une phase de transition pendant au moins deux mois pour le secteur du CHR (cafés, hôtels, restauration), commerces, tourisme".

Emmanuel Macron confirme également la réouverture des établissements de l'enseignement primaire et du secondaire le 26 avril et le 3 mai. "Ça ne depend pas de l’épidémie, c’est fixé", affirme-t-il, tout en évoquant une "possibilité de jauge".