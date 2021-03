DIRECT. Covid-19 : les crèches, écoles, collèges et lycées fermés pendant trois semaines, annonce Emmanuel Macron

Ce qu'il faut savoir

Nouveau round de mesures. Face à une situation sanitaire dégradée, Emmanuel Macron a pris la parole mercredi 31 mars pour faire part de ses arbitrages face à la troisième vague de Covid-19 qui frappe la France de plein fouet. Il s'est exprimé après un conseil de défense au cours duquel "des décisions ont été actées", selon le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.



Ecoles fermées et vacances unifiées. Les crèches, écoles, collèges et lycées seront fermés pendant trois semaines, a annoncé le président. Les vacances scolaires de printemps unifiées sur tout le territoire français à partir du 12 avril pour freiner l'épidemie de Covid-19. La semaine du 5 au 12 avril, "les cours pour les écoles, collèges et lycées se feront à la maison", a précisé le président, sauf "pour les enfants des soignants et de quelques autres professions, de même que les enfants en situation de handicap". Elle sera suivie par deux semaines de vacances à partir du 12 avril, pour toutes zones, avant une rentrée le 26 avril en physique pour les écoles et en distanciel pour collèges et lycées.

Des restrictions étendues. Les restrictions en vigueur depuis la mi-mars dans 19 départements vont être étendues à l'ensemble du territoire pour quatre semaines à partir de samedi, a aussi précisé le chef de l'Etat. Ces mesures, déjà en place en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France, comportent la fermeture de certains commerces et l'interdiction de se déplacer à plus de 10 km, a précisé le chef de l'Etat au cours d'une allocation aux Français.

Jean Castex interviendra au Parlement jeudi. Le Premier ministre prononcera une déclaration qui sera suivie d'un débat et d'un vote devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Son intervention portera sur les nouvelles mesures annoncées par Emmanuel Macron mercredi soir.

Plus de 5 000 patients "en soins critiques". Le seuil des 5 000 patients "en soins critiques" (réanimation, soins intensifs et soins continus), soit les cas les plus graves, a été dépassé mardi en France, avec 5 072 patients dans ce cas, soit 98 de plus que la veille.