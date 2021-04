Covid-19 : Emmanuel Macron présidera jeudi à 18h une réunion sur les protocoles de réouvertures progressives des établissements fermés

Le président de la République présidera jeudi 15 avril à 18h00 au Palais de l’Élysée, une réunion sur les protocoles de réouvertures progressives des établissements fermés en raison des mesures sanitaires, a appris franceinfo auprès de l'Élysée mardi 13 avril. Une réunion tenue quinze jours après la dernière allocution du chef de l'Etat, qui évoquait un retour à la vie normale qui pourrait prendre forme à la mi-mai.

Les ministères consultés

Après les rencontres menées par les ministres avec les acteurs des différents secteurs concernés par la fermeture d'établissements, il s'agira lors de cette réunion d'étudier les protocoles sanitaires envisagés pour la réouverture progressive des différents lieux accueillant du public.

Cette réunion aura lieu en présence notamment du Premier ministre Jean Castex, d'Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, de Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, de Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, de Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Innovation et de la Recherche, d'Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion et de Roselyne Bachelot, ministre de la Culture.

Un plan en trois phases privilégié

Le 16 mars dernier, le gouvernement avait proposé un plan de réouverture des restaurants en trois phases. La mise en application de ce plan reste "soumis à deux indicateurs", avait précisé Didier Chenet président du groupement national des indépendants en hôtellerie et restauration (GNI), "le nombre de cas de contaminations par jour et le nombre de personnes vaccinées".

"La première phase concerne les hôtels et les restaurants d'hôtel". Pour ce qui est de la deuxième phase, elle doit concerner "l'ouverture des terrasses, des cafés et des restaurants, ainsi que leurs salles à l'intérieur des établissements, dans une limite de jauge de 50% de capacité d'accueil, y compris pour les restaurants d'hôtel", avait précisé Didier Chenet.

Début avril, le président de la République avait également évoqué l'établissement "entre la mi-mai et le début de l'été, d'un calendrier de réouverture progressive pour la culture, le sport, les loisirs, l'événementiel et nos cafés et restaurants". "On a enfin une perspective et on peut essayer d'envisager de rouvrir nos portes", avait réagi sur franceinfo Richard Patry, président de la Fédération nationale des cinémas français (FNCF).