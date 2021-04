Covid-19 : Emmanuel Macron dévoile un calendrier de sortie de crise

En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, les bars, restaurants et lieux de culture gardent leurs portes closes depuis la fin du mois d’octobre 2020. Tous s’interrogent sur une éventuelle date de réouverture. Mercredi 31 mars, lors de son allocution télévisée, Emmanuel Macron a apporté des éléments de réponse. "Dès la mi-mai, nous recommencerons à ouvrir avec des règles strictes certains lieux de culture. Nous autoriserons sous conditions l’ouverture de terrasses et nous allons bâtir entre la mi-mai et le début de l’été un calendrier de réouverture progressive pour la culture, le sport, les loisirs, l’événementiel, les cafés et restaurants", a annoncé le chef de l’État.

Des perspectives trop incertaines

Cependant, les gérants des établissements concernés jugent ces perspectives encore trop incertaines. "Ça nous paraît encore très long et les terrasses ne concerneront qu’une petite partie des restaurateurs. Au-delà de ça, on sait qu’il y aura encore un protocole renforcé et des jauges très réduites pendant plusieurs semaines, ce qui ne sera pas viable pour certains restaurateurs", explique Gabriel Arduino, porte-parole de la Confédération nationale des TPE en Gironde. Les festivals et les théâtres espèrent, eux, pouvoir enfin accueillir du public avant l’été.