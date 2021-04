Covid-19 : les voyageurs en provenance d'Inde devront se placer en quarantaine pendant dix jours à leur arrivée en France

Après le Brésil, l'Argentine, le Chili, l'Afrique du Sud et le département de la Guyane, l'Inde a été ajoutée à la liste des pays dont les voyageurs sont soumis à une période d'isolement.

Une quarantaine de dix jours sera désormais obligatoire pour tous les voyageurs en provenance d'Inde. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal l'a annoncé mercredi 21 avril à l'issue du Conseil des ministres, en précisant que le gouvernement avait décidé dans la matinée d'ajouter ce pays à la liste des territoires dont les voyageurs sont déjà soumis à une période d'isolement (Brésil, Chili, Argentine et Afrique du Sud), en plus de la Guyane.

"Pour quelques pays où la situation sanitaire est gravissime et particulièrement inquiétante et préoccupante, nous serrons encore la vis", a ainsi déclaré Gabriel Attal, qui a précisé que "d'autres pays pourraient être ajoutés à la liste si cela s'avérait nécessaire".

Le gouvernement s'inquiète de la flamblée de l'épidémie de Covid-19 en Inde, où plus de 2 000 décès dus au Covid-19 et près de 300 000 nouveaux cas ont été recensés en vingt-quatre heures, et de l'apparition du variant B.1.617 dans le pays.