Covid-19 : pour le Dr Sara, "Émotionnellement, c'est un choc"

Gabriel Sara, cancérologue français à la renommée internationale, voit la cinquième vague de coronavirus comme une récidive du cancer. "On pensait s'être débarrassé du Covid-19, hélas, il revient avec toutes les visions du cauchemar que l'on connaît. Émotionnellement, c'est un choc, il faut soutenir le personnel soignant durant cette crise", explique Gabriel Sara, qui exerce le métier de cancérologue aux États-Unis. Pour lui, il ne faut pas blâmer le corps médical pour les dispositifs sanitaires.



"Chacun a fait de son mieux "

Depuis le début de la crise sanitaire, les images de personnes enterrées dans des fosses communes ou encore dans des camions réfrigérants ont choqué de nombreux Français. "Pour moi, ça avait une logique scientifique. Il y avait une infection et il ne fallait pas exposer les gens et laisser une infection se propager. Surtout qu'on ne connaissait pas encore l'infection. On a peut-être agi plus qu'il ne fallait, mais chacun a fait de son mieux", ajoute le docteur Gabriel Sara.