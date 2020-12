Coronavirus : couvre-feu avancé en vue dans l'est de la France

Pas de reconfinement ni sur le plan national ni au niveau local contre le Covid-19, mais le couvre-feu pourrait être avancé de deux heures dans les régions les plus touchés, à savoir le Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et les Alpes-Maritimes. Ces mesures seront applicables à partir du samedi 2 janvier 2021 après consultation des élus locaux. C’est la seule date sur laquelle le ministre de la Santé Olivier Véran a pu se prononcer mardi soir sur France 2. Ainsi, les échéances du 7 janvier pour le monde de la culture et du 20 janvier pour les restaurateurs semblent s’éloigner. “De toute évidence, on ne pourra pas lever la totalité des contraintes”, a-t-il commenté.

Le vacc in, “une chance pour l’humanité”

Le ministre s’est dit “impatient” de se faire vacciner. “Je n’aurai aucune difficulté. Je pense que c’est une chance pour l’humanité”, a assuré Olivier Véran. Le Conseil scientifique estime “probable une reprise incontrôlée de l’épidémie de coronavirus en janvier” en raison d’un boom des contaminations liées aux fêtes de fin d’année.