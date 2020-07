Coronavirus : les quatre scénarios envisagés par le gouvernement

Les autorités envisagent quatre scénarios distincts. Le scénario 1 est optimiste, celui d'une épidémie qui resterait sous contrôle avec peu de nouveaux cas et des petits clusters. Les mesures actuelles continueraient : respect des gestes barrières, dépistage massif et isolement des malades.

Le scénario 2 verrait l'apparition de clusters localisés plus importants, ce qui provoquerait un reconfinement ciblé où la circulation des personnes serait limitée sans restreindre les activités essentielles. Les rassemblements seraient interdits et les lieux de convivialité fermés.

Le troisième scénario serait celui d'une reprise généralisée de la pandémie. Les autorités confineraient d'abord les personnes âgées et malades et restreindraient l'activité économique. Le quatrième scénario, c'est celui d'une épidémie hors de contrôle où le reconfinement national et généralisé serait la seule solution.