Confinement : voici ce qui est désormais autorisé à partir de ce samedi 28 novembre

Dans son allocution, mardi 24 novembre, le chef de l'Etat s'est bien gardé de prononcer le mot de "déconfinement". Et pour cause, dans l'esprit de l'exécutif, les chiffres de contamination au Covid-19 sont encore trop élevés pour pouvoir déconfiner totalement le pays. Emmanuel Macron a donc opté pour "un cap, un calendrier et des perspectives". La première étape de ce calendrier commence samedi 28 novembre. Que sera-t-il possible de faire, en plus de ce qui est déjà autorisé, à cette date ?

Se déplacer dans un rayon de 20 km autour de chez soi (pour faire du sport ou se balader)



"Les déplacements pour motif de promenade ou activité physique en extérieur seront désormais permis dans un rayon de 20 kilomètres et pour trois heures", a déclaré Emmanuel Macron lors de sa prise de parole. C'est donc la fin de la limite du kilomètre depuis son domicile et de l'heure maximum de sortie. Rappelons qu'il s'agit de sortie individuelle, par exemple pour pratiquer la course à pied ou le vélo, et que la pratique collective de ces sports reste déconseillée.

Faire du shopping dans des commerces "non essentiels"

C'est une véritable victoire pour tous les commerces jugés "non essentiels" puisqu'ils vont pouvoir rouvrir. "Tous les commerces pourront rouvrir et les services à domicile reprendre, mais dans le cadre d’un protocole sanitaire strict, qui a été négocié avec l’ensemble des professionnels", a indiqué Emmanuel Macron.

Ces commerces seront ouverts jusqu'à 21 heures maximum. En ce qui concerne le protocole sanitaire, selon les informations recueillies par franceinfo, les commerces vont devoir diviser par deux le nombre de personnes présentes en magasin. La jauge sera d'une personne pour 8 m² de surface contre 4 m² avant le reconfinement, y compris dans les hypermarchés.

Se faire couper les cheveux

Les coiffeurs (qui étaient considérés eux-aussi comme des commerces non essentiels) vont donc pouvoir reprendre du service. Malgré cette satisfaction, ils réclament une exception au protocole sanitaire les concernant. "Chez un boulanger, les clients entrent et sortent. Dans notre métier, pour une coloration ou des mèches, il faut un temps de pose de deux heures à deux heures et demie. Si j'ai trois couleurs à faire en même temps, la moitié de ma surface sera occupée, et je ne pourrai pas coiffer d'autres clients. C'est incohérent, estime Christophe Doré, le président de l'Union nationale des entreprises de coiffure, dans Les Echos. D'autant que nous avions déjà des protocoles très stricts."

Assister à un office religieux

"Pour les cultes, les offices seront à nouveau permis dans la stricte limite de trente personnes", a annoncé Emmanuel Macron, mardi. Pour autant, plusieurs voix au sein du clergé catholique se sont élevées pour dénoncer le manque d'assouplissement de cette règle pour les cathédrales et les grandes églises, qui peuvent théoriquement accueillir beaucoup plus de trente personnes tout en respectant le protocole sanitaire. La Conférence des évêques de France (CEF) a annoncé, mercredi, avoir obtenu une révision de cette règle. "Une jauge réaliste, tout en restant stricte, sera définie d'ici jeudi matin pour une mise en application en deux étapes : samedi 28 novembre puis après la réévaluation du 15 décembre", a écrit la CEF.

Visiter des biens immobiliers

A partir de samedi, les visites de biens immobiliers vont également reprendre, sauf retournement de situation. Contacté par franceinfo, le ministère du Logement s'est dit "très optimiste" quant à l'ouverture des agences immobilières et la possibilité des visites, mais indique que la décision "finale" revient au Premier ministre, Jean Castex, qui s'exprime ce jeudi 26 novembre. Jean-Marc Torrollion, président de la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim), s'est en tout cas félicité de cette nouvelle dans les colonnes du Parisien. Un protocole sanitaire strict est d'ores et déjà prévu. "Deux visites le matin, deux le soir maximum, une seule personne en plus de l'agent, visite en visio obligatoire avant, seul l'agent touche les poignées et désinfecte ensuite. Et un moyen de transport par personne", énumère-t-il.

Les activités extra-scolaires en plein air

Les enfants vont à nouveau pouvoir se dépenser. Emmanuel Macron a indiqué, lors de son allocution, que "les activités extra-scolaires en plein air seront à nouveau autorisées". Mais un protocole sanitaire strict devra être appliqué. En ce qui concerne les activités extra-scolaires qui se déroulent dans des lieux clos comme des conservatoires, il va encore falloir patienter jusqu'au 15 décembre, si les conditions sanitaires le permettent, a précisé le président de la République.