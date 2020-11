Confinement : ce que contient le nouveau protocole sanitaire pour la réouverture de tous les commerces

Les commerçants étaient reçus vendredi 20 novembre à Bercy pour les informer du nouveau protocole sanitaire pour lutter contre le coronavirus Covid-19 qu'ils devront mettre en place au moment de la réouverture des magasins non-essentiels. Il s'appliquera à tous les commerces lors du déconfinement, y compris ceux restés ouverts pendant le reconfinement. Cette nouvelle version du protocole sanitaire sera transmise avant lundi au Haut Conseil de la santé publique qui devra la valider.

>> DIRECT. Covid-19 : le pic épidémique de la deuxième vague a sans doute été franchi, estime Santé publique France

Selon les informations recueillies par franceinfo, les commerces vont devoir diviser par deux le nombre de personnes présentes en magasin. La jauge sera d'une personne pour 8m2 de surface contre 4m2 avant le reconfinement, y compris dans les hypermarchés. Ce qui va nécessiter une régulation des flux à l'entrée et qui va sans doute provoquer des files d'attente à l'extérieur, surtout au moment de l'approche de Noël.

''Il fallait des choses simples''

Du gel hydroalcoolique sera à disposition et obligatoire à l'entrée de chaque magasin mais aucun sens de circulation ne sera mis en place. Il fallait "des choses simples", explique-t-on du côté du ministère de l'Économie et des Finances. Enfin, là où c'est possible - dans les salons de coiffure ou dans les concessions automobiles par exemple - les commerçants seront incités à accueillir les clients sur rendez-vous.

Les commerçants non-essentiels espèrent une réouverture le 27 ou le 28 novembre, soit avant l'horizon du 1er décembre fixé par l'exécutif. C'est Emmanuel Macron qui tranchera sur la date, dans le courant de la semaine prochaine.