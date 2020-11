Confinement : les rayons parfumerie, hygiène, beauté, puériculture, quincaillerie et papeterie des grandes surfaces pourront rester ouverts

La décision a été prise par le ministère de l'Économie lors d'une réunion à Bercy avec les représentants des enseignes alimentaires et de la grande distribution.

Le ministère de l'Economie a indiqué lundi 2 novembre, dans l'après-midi, accorder une "tolérance jusqu'à mercredi" pour que les grandes surfaces ferment les rayons de produits non essentiels. Cela concerne notamment les rayons habillement, jouets, ameublement, fleurs et culture.

De nouvelles décisions d'ici le 12 novembre

Selon les informations de France Inter, les rayons parfumerie, hygiène et beauté des grandes surfaces pourront en revanche rester ouverts, tout comme les rayons puériculture, quincaillerie et papeterie. Cela s'est décidé lors d'une réunion à Bercy avec les représentants des enseignes alimentaires et de la grande distribution.

Le ministre de l'Economie continuera à recevoir les associations de commerçants dans les jours qui viennent. Les représentants de la fédération des jouets seront reçus mardi matin. L'objectif est de pouvoir faire de nouvelles propositions sur les ouvertures ou fermetures de rayons et de magasins d'ici le 12 novembre, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.