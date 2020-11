Confinement : la vente des produits concernés par la fermeture des commerces de proximité interdite dans les grandes surfaces à partir de mardi

Il a tranché après un week-end de polémique. Le gouvernement a décidé de fermer, à partir de mardi, les rayons non essentiels dans les grandes surfaces, plutôt que d'autoriser les petits commerces à rouvrir, a annoncé le Premier ministre, sur TF1, dans la soirée du dimanche 1er novembre. "Nous ne reviendrons pas sur les mesures annoncées" pour lutter contre la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, a lancé Jean Castex, mais "la vente des produits qui (...) sont d'ores et déjà interdits dans les commerces de proximité" sera interdite "dans les grandes surfaces", a-t-il déclaré précisant qu'un décret serait publié mardi matin.

"Non, nous ne reviendrons pas sur les mesures annoncées", avait, auparavant, annoncé Jean Castex. "Ce n'est certainement pas le moment de revenir sur les mesures annoncées, c'est beaucoup trop tôt", a estimé le chef du gouvernement qui a exhorté "toutes et tous, au-delà des commerçants, (à être) extrêmement vigilants" et à respecter ce confinement. "Il en va de la survie de l'économie, il en va de notre santé collective", a-t-il fait valoir.