Jeudi 12 mars 2020, 20 heures. Le président français Emmanuel Macron annonce le confinement de la population et la fermeture des établissements scolaires "jusqu'à nouvel ordre" dans une allocution télévisée. A l'époque, en France, le nombre de cas de contamination au Covid-19 est chaque jour en augmentation, avec en parallèle la hausse des morts dans les hôpitaux. "Nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques, sont ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus", se justifie le chef de l'Etat.

Le jour d'après, ou presque, tous les écoliers, collégiens et lycéens se retrouvent bloqués chez eux, loin de leur environnement scolaire et de leurs camarades de classe. Ils s'apprêtent à enchaîner les périodes d'isolement et d'aller-retour incessants entre le distanciel et le présentiel, dans un climat où l'incertitude sur les examens règne.

