Coronavirus : ce qu'il faut retenir de l'allocation d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron se savait attendu. En France, le nombre de cas de contamination au Covid-19 est chaque jour en augmentation, avec en parallèle la hausse des décès, 61 en tout selon les derniers chiffres des autorités annoncés jeudi 12 mars. D'autant plus que sur les marchés financiers, la journée a été noire, avec la chute la plus importante du CAC 40 depuis sa création (-12%). Alors à 20 heures jeudi 12 mars, le chef de l'État a pris la parole, afin de répondre aux inquiétudes de millions de Français, mais aussi pour annoncer certaines mesures afin de lutter contre l'avancée du virus.

Les établissements scolaires fermés "jusqu'à nouvel ordre"

Et la plus spectaculaire c'est la fermeture de l'ensemble des établissements scolaires, ainsi que des universités, "dès lundi [16 mars] et jusqu'à nouvel ordre". "Pour une raison simple, nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques, sont ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus", a justifié Emmanuel Macron. En tout, plus de 12 millions d'élèves sont touchés. Par ailleurs, il a annoncé que le premier tour des municipales aura bien lieu dimanche 15 mars.





Le JT

Les autres sujets du JT