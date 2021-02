Alpes-Maritimes : deux policiers renversés par une voiture lors d'un contrôle du confinement à Cannes

Deux policiers ont été renversés par une voiture à Cannes (Alpes-Maritimes) lors d'un contrôle du confinement dans la nuit de vendredi 26 à samedi 27 février, quelques heures après l'entrée en vigueur du confinement partiel le week-end dans le département, rapporte France Bleu Azur. Ils ont été légèrement blessés.

Dans la soirée, les policiers ont observé sur la vidéo-surveillance un regroupement d'une quinzaine de personnes dans le quartier de la Frayère, alors que le confinement avait commencé depuis quelques heures.

>> Confinement dans les Alpes-Maritimes : "On n'est pas dans la pédagogie, on est dans la verbalisation ce week-end", prévient un syndicat de police

Une équipe de police municipale et une équipe de police nationale se sont rendues sur place. C'est là que le conducteur d'une voiture, alcoolisé, a renversé deux policiers en essayant de s'enfuir. Les policiers "ont fait usage de leur arme de service en état de légitime défense", indique le syndicat Unité SGP-Police 06. Un policier municipal et un policier national ont été légèrement blessés et transportés à l'hôpital. Ils ont pu en sortir samedi matin mais doivent encore voir un médecin dans la journée. Le conducteur du véhicule et son passager ont été interpellés et placés en garde à vue.

"Deux de mes collègues ont été percutés par un voyou", a dénoncé sur franceinfo Laurent Martin de Frémont, secrétaire départemental du syndicat Unité-SGP pour les Alpes-Maritimes.