Alpes-Maritimes : comment les habitants du littoral évitent le confinement

Au pied des pistes de ski des Alpes-Maritimes samedi 27 février, une foule de petits skieurs et leurs parents. Parmi eux, des vacanciers venus pour la semaine et certaines familles arrivées à l’aube pour éviter de passer le week-end confiné. Les cours de ski sont autorisés pour les enfants, alors certains n’ont pas hésité à prolonger leur séjour et ainsi contourner le confinement.

Les gîtes réservés le dimanche soir

Pour profiter des joies de la neige sans risquer une amende, il faut justifier d’une réservation dans un hôtel ou un gîte. Dans l’établissement de Christine Bailly, Le Blanche-Neige, les réservations ont afflué. "Il y avait un engouement, forcément de venir prendre l’air à la montagne plutôt que d’être confiné dans son appartement sans rien”, explique la directrice.

Pour prendre un peu d’air, d’autres familles ont préféré un séjour dans le Colorado niçois, un paysage spectaculaire aux allures de canyon. Le gîte de Benoît Vian, Dela le Var, affiche complet pour tous les week-ends de mars, "du vendredi soir au dimanche soir pour prendre la route le lundi", confie le gérant. Les habitants du littoral anticipent d’autres week-ends de confinement.

