Confinement : les hôteliers et restaurateurs réclament un plan de sortie

Quand pourront-ils s’attabler à nouveau dans leur pizzeria préférée ? Pour le moment, les Parisiens se contentent de la vente à emporter. D’habitude, dans une des pizzerias de la capitale, la salle est pleine à craquer, mais, désormais, une seule des quatre employés travaille. Aux fourneaux, le patron est impatient de reprendre comme avant. "Il faut trouver le moyen d’ouvrir absolument le plus rapidement possible", alerte Guillaume Grasso, chef de cette pizzeria du 15e arrondissement.

Les syndicats ont remis des propositions au gouvernement

"On est obligé de faire quelque chose pour survivre. Donc quelles que soient les mesures qu’on devra prendre, dans ce qui est faisable, il faudra le faire, et vite", ajoute-t-il. Après plus de cinq semaines de fermeture, le temps presse. Les syndicats professionnels viennent de remettre au gouvernement leurs propositions pour rouvrir en assurant la sécurité des employés et des clients.

