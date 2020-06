Comment aménager les pistes cyclables pour encourager les citadins à se déplacer en vélo ?

Le vélo est la star du déconfinement. Comment aménager les pistes cyclables dans les grandes villes pour inciter les gens à monter en selle ? La première solution est d'assurer des grands axes de circulation. "On a besoin d'axes comme les autoroutes qui permettent de traverser les villes et qui sont larges. On a ensuite besoin d'un réseau de petites routes qui permettent de rallier son point B, d'aller jusqu'à chez soi, sa boulangerie, son bureau", explique Charlotte Guth, chargée de mission aménagement cyclable à la ville de Paris.

Des pistes inspirées des tracés de transports en commun

Une piste relie le 15e arrondissement de la capitale à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) aux portes de Paris. C'est le même tracé que la ligne C du RER. Les ingénieurs prennent souvent en compte les tracés des transports en commun. Il y a aussi un axe Est/Ouest avec la rue de Rivoli et les Champs-Élysées, et, enfin, un axe Nord/Sud. Concrètement, comment est-il possible d'aménager des "autoroutes de vélo". "Le point de départ était d'enlever une file de circulation", précise Charlotte Guth.