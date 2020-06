Vélo en ville : des écoles pour adultes proposent des remises à niveau

Ce n’est pas une course, mais une remise à niveau. Tous les samedis, une dizaine de débutants, tous adultes, se réunissent à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Pas de petites roues, mais les conseils avisés de François Fatoux qui donne des cours depuis vingt ans. Et les débuts ne sont pas toujours faciles. "C’est beaucoup plus difficile pour un adulte pour deux raisons : il est plus grand, donc le centre de gravité est plus haut, et il a souvent très peur, alors qu’un enfant démarre et trouve l’équilibre en cinq minutes", explique-t-il.

Un moyen d’éviter les transports en commun

Et si en France, c’est une habitude d’apprendre à pédaler enfant, ce n’est pas le cas dans toutes les coutumes. Pour certaines femmes qui ont grandi en Algérie, c’est leur tout premier cours. Pendant le déconfinement, les habitants des grandes villes se sont mis au vélo pour éviter les transports en commun, et ils veulent continuer aujourd’hui.

