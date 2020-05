"C'est difficile et ce n'est que le début" : Kertzfeld, dans le Bas-Rhin, orpheline de son maire mort du Covid-19

Après le décès de Claude Schoettel, le 2 mai, Kerztfeld lui rend hommage et apprend à vivre temporairement sans maire dans l'urgence de la préparation du déconfinement.

A l’entrée de la mairie de Kertzfeld (Bas-Rhin), une petite table a été installée par Jocelyne, la secrétaire. Sur celle-ci, un petit cadre avec une photo de Claude Schoettel, le maire de la commune décédé le 2 mai, à 74 ans, du Covid-19. "On a voulu rendre hommage à Monsieur le maire en installant une photo où il est souriant et un bouquet de fleurs qui représente son dynamise, sa gaieté et sa joie de vivre", explique Jocelyne. À côté de la photo de Claude Schoettel, un recueil permet aux habitants d'écrire un mot. Les habitants croisés dans les rues de la commune lui saluent également sa mémoire : "un gars bien", "un intellectuel", "très sympa et il était impartial", "tout le monde l'aimait".

>> Levée du confinement, évolution de la circulation du virus... Suivez les dernières informations en direct

Seul candidat en lice, Claude Schoettel venait d’être réélu le 15 mars, au premier tour des élections municipales. Il avait d’ailleurs tenu le bureau de vote ce jour-là. "C'est la dernière fois qu'on a vu le maire, se souvient Elodie Letellier, une de ses colistiers. Trois-quatre jours après, il a eu les premiers symptômes et samedi on m'a appris qu'il était décédé. On ne pensait pas aussi vite. Cela faisait quasiment sept semaines qu'il se battait."

Dans le bureau de vote de la commune, justement, Brigitte Bimboes, deuxième adjointe, sort d’une longue réunion à la communauté de communes. Sous son bras, une pile de dossiers en souffrance. Elle est débordée. "J'ai tout le temps des mails ou des coups de fil. Pour l'école, qu'est -ce qu'on fait ? On va l'ouvrir ? On ne va pas l'ouvrir ? Des gens qui demandent ce qu'il va se passer, qui va être notre maire... Je n'ai pas de réponse pour l'instant", explique Brigitte Bimboes.

Brigitte Bimboes, deuxième adjointe à la mairie de Kertzfeld. (MATTHIEU MONDOLONI / RADIOFRANCE)

Un déconfinement à préparer

Impossible pour l'instant d'élire un remplaçant. Pour cela, il faudrait réunir le conseil municipal mais c’est interdit car c’est plus de dix personnes. En attendant, Brigitte Bimboes et les autres adjoints gèrent comme ils peuvent, en l’absence du maire. "C'est lui qui gérait les gros dossiers, on n'était pas toujours tout à fait au courant de certaines affaires. C'est difficile et ce n'est que le début", relate l'élue.

Dans la pièce d’à côté, la photocopieuse crache le tout nouveau protocole sanitaire envoyé par le gouvernement : 54 pages de mesures que Brigitte Bimboes va devoir éplucher pour savoir si oui ou non elle pourra rouvrir l’école du village le 11 mai.

Reportage de Matthieu Mondoloni à Kertzfeld après le décès du maire, Claude Shoettel, du Covid-19. --'-- --'--