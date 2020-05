DIRECT. Déconfinement : Emmanuel Macron attendu dans une école des Yvelines mardi matin pour évoquer la rentrée des classes

Ce qu'il faut savoir

A cinq de la mise en place réelle du plan de déconfinement, Emmanuel Macron se rend dans une école des Yvelines, mardi 5 mai, pour évoquer la périlleuse rentrée des classes. Le chef de l'Etat va tenter de lever les inquiétudes des maires sur ce sujet. Suivez notre direct.

Macron dans les Yvelines. C'est dans la matinée qu'Emmanuel Macron est attendu à Poissy où il doit visiter l'école élémentaire Pierre Ronsard. Il sera accompagné du ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a appris franceinfo. Ce déplacement sera prolongée par un échange du président de la République avec des maires du département des Yvelines en visioconférence.

Plus de place pour le vélo à Paris. Dans une interview au Parisien, Anne Hidalgo que cinquante kilomètres de voies, d'habitude réservées aux voitures, seront"consacrées aux vélos". Outre la rue de Rivoli, annoncée la semaine dernière, "l'avenue du Général Leclerc, le boulevard Saint-Michel, le tunnel de l'Etoile et la porte Maillot" sont concernés.

Plus de 25 000 morts en France. L'épidémie a causé 306 nouveaux décès en 24 heures en France, soit un total de 25 201 décès depuis le 1er mars, selon la direction générale de la santé. La pression sur les services de réanimation continue de s'alléger mais le nombre total de patients dans un état grave hospitalisés dans ces services reste élevé. La carte nationale qui synthétise deux indicateurs en vue du déconfinement (la circulation active du coronavirus et les capacités de réanimation) reste inchangée.

Le Sénat rejette le plan de déconfinement. Par 89 voix contre, 81 pour et 174 abstentions, le Sénat a voté contre la stratégie présentée par l'exécutif en vue du 11 mai. Ce vote consultatif a été marqué par une abstention massive des élus. Les Républicains et un vote contre des groupes socialiste et communiste. Il ne devrait pas avoir de conséquence sur le lancement du déconfinement.