APPEL A TEMOIGNAGES. Coronavirus : célibataire, en couple, divorcé... Racontez-nous l'amour au temps du confinement

Que vous soyez en couple, célibataire ou dans tout autre cas, votre témoignage nous intéresse.

La France est confinée depuis le mardi 17 mars. Une semaine qui a bouleversé votre quotidien et votre intimité. Dans ces conditions très particulières, des couples font l'expérience de la vie commune pour la première fois. Une révélation pour certains, un enfer pour d'autres. Il y a aussi les relations qui devaient se concrétiser, mais qui restent coincées au stade virtuel. Des amoureux, officiels ou extra-conjugaux, qui sont séparés par les circonstances. Ou bien encore ceux qui vivent ensemble mais ne se supportent plus et qui, pourtant, doivent composer avec l'autre pour un temps indéterminé.

Durant cette période historique, nos habitudes sont perturbées. Certaines vont disparaître, d'autres vont naître. Comment aime-t-on, comment drague-t-on en période de confinement ? Franceinfo souhaite rassembler les témoignages d'amoureux confinés, ensemble ou séparés, pour le meilleur et pour le pire. Si vous souhaitez y participer, merci de remplir le document ci-dessous. N'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées, adresses e-mail et numéros de téléphone, pour que notre journaliste puisse vous contacter. Évidemment, il est possible de rendre anonyme votre témoignage.