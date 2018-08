Les couches pour bébé, un produit indispensable ?

Pratiques, étanches, jetables, dans les années 60 les couches sont une véritable révolution. Fini les langes à nettoyer et la technique de l'emmaillotage à maitriser, désormais quand la couche est sale, direction la poubelle. Une solution rapide, mais polluante, alors dès les années 80, les parents lui tournent le dos face à la montagne d'ordures ménagères. En France 3,5 milliards de couches sont jetées chaque année. Mais la couche s'accroche et est toujours utilisée.

Un bébé utilise 6 000 couches par an

Aujourd'hui, ce sont les produits toxiques qui lui font du tort. Du glyphosate a été retrouvé dans 12 marques de références. Mais un bébé utilise 6 000 couches par an, alors difficile de s'en passer et certains préfèrent se résigner. "Je crois que je n'ai pas le choix, je ne vais pas me remettre à laver des couches comme du temps de ma grand-mère", témoigne une passante. L'association 60 millions de consommateurs a demandé au gouvernement une réglementation plus stricte des produits pour bébé.