Crise en pédiatrie : "31 enfants ont été transportés hors de l'Ile-de-France", annonce le ministre de la Santé François Braun

Depuis le début du mois d'octobre, "31 enfants ont été transportés hors de l'Ile-de-France", en raison de la saturation des services de réanimation pédiatriques dans les hôpitaux franciliens, a annoncé mardi 1er novembre le ministre de la Santé François Braun, après une visite à l'hôpital Necker à Paris. François Braun a notamment constaté en Ile-de-France "le pic le plus important en termes d'épidémie de bronchiolite".

Lors de sa visite au sein de l'hôpital Necker, le ministre a rencontré des "équipes fatiguées physiquement et moralement". Il a assuré que le gouvernement allait "porter des aides conséquentes" pour ces équipes. Une rencontre est également prévue mercredi entre le ministre de la Santé et "l'ensemble des professionnels de la pédiatrie pour travailler sur la refondation non seulement de l'hôpital dans son ensemble, mais aussi de la filière de la santé de l'enfant".

Une réunion sur "l'avenir de la filière de pédiatrie"

Cette réunion prévue mercredi portera principalement sur "l'avenir de la filière de pédiatrie", a promis François Braun, qui a précisé qu'il réunira "les sociétés savantes, les personnalités de la pédiatrie qui travaillent sur ce sujet et tous ceux qui ont contribué au rapport de l'Igas" (Inspection générale des affaires sociales).

Plus de 4 000 soignants avaient signé vendredi une lettre ouverte au président de la République, pour dénoncer la saturation des services pédiatriques hospitaliers. Dans ce courrier, les soignants pointent surtout des difficultés structurelles, fruit d'une "inaction politique irresponsable". "Les services d'hospitalisation débordent", alertent-ils. "Il est urgent de pouvoir rouvrir des lits dans les services de pédiatrie en arrêtant la fuite des soignants et en recrutant des jeunes passionnés."