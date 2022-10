Santé : les services de pédiatrie débordés par l’épidémie de bronchiolite

FRANCE 3

M.-P. Cassignard, O. Chartier, Delègue, S. Neuquelman, M. Yvard, C. Massé, L. Jauson

Toux et respiration sifflante, l’épidémie de bronchiolite touche désormais tout l'Hexagone, lundi 31 octobre. La maladie, très contagieuse, arrive en force et cela en pleine crise des services d'urgences pédiatriques.

Les urgences pédiatriques sont en surchauffe. Au Mans (Sarthe), comme partout en France, l’épidémie de bronchiolite sature l’hôpital. L’afflux de patient, jusqu’à une centaine chaque jour, inquiète une infirmière car il n’y a bientôt plus de lits. "Ils vont rester plusieurs heures en box, c’est quand même compliqué parce que ce ne sont pas des endroits où on peut se reposer", explique Marion Fontaine, infirmière.



Des parents se rendent hors de France

L’Île-de-France est également saturée. À l’hôpital Robert Debré (AP-HP), il n’y a que 20 lits seulement pour 23 patients. Plusieurs enfants ont dû être transférés vers d’autres régions. Le docteur Stéphane Dauger, chef du service réanimation pédiatrique, ne cesse de pointer le déficit de personnel et le manque de lits qui amène "des situations extrêmement périlleuses et dangereuses pour les malades". Face à la crise, certains parents préfèrent parcourir des kilomètres pour se rendre hors de France. Ces derniers jours, un hôpital de Monaco est en brutale hausse de fréquentation et craint également d’être débordé.