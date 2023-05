Santé : quelles sont les conséquences du bruit sur la santé ?

Le bruit peut avoir un impact sur la santé physique et mentale des individus. Quid de ces effets avec le journaliste et docteur Damien Mascret, présent sur le plateau du 19/20, mardi 9 mai.

Certains riverains des aéroports sont excédés par le bruit des avions. Cette nauisance sonore pourrait avoir un impact sur leur santé physique et mentale. "Il y a des conséquences à court terme avec des sensibilités individuelles différentes à la gêne sonore", introduit le journaliste et docteur Damien Mascret qui rappelle que "plus on est âgé, moins on supporte le bruit". Ces nuisances sonores peuvent entraîner "des trouves du sommeil" et des "réveils nocturnes". "Le bruit nocturne augmente le stress, le risque d’anxiété et de dépression", précise le professionnel de santé.

Des risques de diabète

En outre, "le bruit met le système cardiovasculaire à rude épreuve car il augmente le cortisol une hormone de stress. Ça accélère le cœur, et ça augmente la pression artérielle, donc les risques d’hypertension artérielle et d’infarctus du myocarde augmentent", explique Damien Mascaret. Il précise que ces naissances perturbent "le métabolisme des glucides et des lipides", donc il y a une "augmentation du risque de diabète de type 2 et d’obésité".

Parmi nos sources

Bruitparif

Liste non exhaustive