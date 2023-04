Handicap : la France en retard sur l’accessibilité

Mercredi 26 avril, Emmanuel Macron doit détailler 70 mesures pour améliorer la vie des personnes en situation de handicap. Pour l’heure, la France est en retard sur l’accessibilité. Illustration avec Eléonore Despax, une peintre en situation de handicap.

Franchir une marche n’est pas simple pour tout le monde. C’est pour cette raison qu’à l’entrée de certaines boutiques se trouve un bouton qui permet aux personnes en situation de handicap d'appeler un vendeur. Seulement, tous les magasins n’en sont pas équipés. La solution est pourtant simple, il suffit d’installer une rampe ou de raboter le devant du trottoir. "Avec les poussettes, ce n’était pas toujours évident. Même les trottoirs dans certaines villes, il y a encore du travail à faire", assure Rachel Massot, la responsable d’une boutique à Montpellier (Hérault).

"La France est vraiment en retard"

Des efforts ont pourtant été faits. À Montpellier, les transports en commun sont accessibles à tous. Cependant, ce n’est pas suffisant et à l’échelle nationale non plus. En 2021, l’ONU rendait 20 pages de recommandations à la France pour qu’elle améliore sa politique du handicap. "Je voyage pas mal et je me rends compte que la France est vraiment en retard", indique Eléonore Despax, une peintre qui se déplace en fauteuil roulant. Le 11 février 2005, une loi réaffirmait le principe de l’accessibilité pour tous. Près de vingt ans plus tard, de nombreux efforts restent à faire.