Soudan : 245 évacués sont arrivés en France

E. Lagarde, C. Weill-Raynal, M. Barrois, O. Pergament

Quelque 245 ressortissants français et étrangers ont atterri tôt ce matin à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle en provenance du Soudan, en proie à des affrontements armés et meurtriers.

Pour eux, c’est un soulagement d'atterrir à Paris après 10 jours d’effroi. "On a vécu une semaine de chaos, et on ne peut être que satisfaits. C’était improbable qu’il n’y ait pas de morts, il a quelques blessés qui vont aller bien", explique un père de famille évacué de Khartoum (Soudan). Les embrassades à l'aéroport de Roissy avec leurs familles sont à la mesure de la peur ressentie depuis près de deux semaines. Selon le gouvernement, tous les Français qui le souhaitaient ont été évacués.

Des affrontements toujours en cours

La France a également pris en charge une cinquantaine d’Européens et d’Africains. Un expatrié depuis quinze ans dans le pays en proie à une guerre civile dit être inquiet pour ses amis soudanais. Malgré la trêve, les affrontements continuent à Khartoum où la population survit sans électricité ou accès aux soins.