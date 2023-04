Politique : la feuille de route des 100 jours d'Elisabeth Borne dévoilée

Après la réforme des retraites et une colère des Français qui a du mal à retomber, la Première ministre Elisabeth Borne a dévoilé la nouvelle feuille de route du gouvernement. Il souhaite que celui-ci mène à l'apaisement sur le territoire.

La question se pose sur la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron et notamment les 100 jours annoncés comme étant ceux de l'apaisement de la France. A l'Assemblée nationale, la Première ministre Elisabeth Borne dévoile ce qu'elle appelle "la feuille de route", soit les priorités de son gouvernement. "Cette feuille de route répond directement aux inquiétudes et aux attentes des Français. Aujourd'hui, que demandent nos compatriotes? Des solutions concrètes, des actions qui changent la vie, des réponses aux grands défis de notre temps", annonçait-elle alors.

Décarboner l'industrie, lutter contre les arnaques en ligne...

La première priorité sera donc le plein emploi et la réindustrialisation. Une loi est justement annoncée pour début juin. Le CDI sénior et l'index sénior qui ont été retoqués par le Conseil constitutionnel ont été, pour l'heure, laissé de côté. Autre thématique : la transition écologique. Ici encore, un projet de loi est prévu pour cet été pour décarboner l'industrie. Le service public est aussi visé pour améliorer, entre autres, l'accès au soin. Puis aussi, renforcer l'ordre républicain. Une loi de programmation militaire doit être adoptée d'ici le 14 juillet, le gouvernement souhaite aussi et surtout viser le numérique. Objectif : mieux lutter contre les arnaques en ligne ou le cyberharcèlement. La loi immigration est reportée.