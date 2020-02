Handicap : "L'effet Louise" pour aider les parents à franchir les obstacles

Caroline Boudet n'attend "pas grand-chose" de la conférence sur le handicap mardi 11 février à l'Élysée, car "l'inclusion des enfants handicapés dans le circuit scolaire est inscrite dans la loi depuis 2005 et au quotidien ça reste très compliqué de faire scolariser normalement un enfant handicapé. Il faut s'y prendre un an à l'avance. Il y a beaucoup de ‘paperasserie’".

Manque d’AVS

"Sans plus de moyens humains, comme les auxiliaires de vie scolaire (AVS), je ne vois pas ce qui pourrait changer", déplore la journaliste, maman d'une fillette handicapée de 5 ans, qui dénonce la complexité du système pour les parents qui parlent mal ou comprennent mal le français

"Depuis que Louise est née, j'ai l'impression qu'on vit deux vies en parallèle : la vie normale avec ses joies ses peines et que j'appelle la vie en couleurs et puis une vie administrative compliquée en noir et blanc. Et Louise, même dans les moments compliqués, arrive avec son sourire à s'attirer l'aide de personnes ou leur bonne volonté", conclut Carolien Boudet, auteure du livre L'effet Louise.

