Gouvernement de Michel Barnier : les associations s'inquiètent de l'absence de poste dédié au handicap, le ministre des Solidarités tente de rassurer

Les associations déplorent la perte d'un interlocuteur direct et craignent d'être invisibilisées. Le nouveau ministre des Solidarités et de l'Autonomie, Paul Christophe, assure qu'il a "toujours eu à cœur de défendre les droits fondamentaux des personnes handicapées".

Signe d'un changement politique ? Le Premier ministre Michel Barnier a présenté samedi 21 septembre son nouveau gouvernement, qui compte pas moins de 39 ministres, ministres délégués et secrétaires d'Etat. Mais certains intitulés semblent manquer à l'appel parmi par rapport à l'équipe précédente, suscitant la méfiance des asociations et acteurs d'un sujet en particulier : le handicap.

"Non, vous ne rêvez pas. Il n'y a ni ministre, ni ministre délégué, ni même secrétaire d'État en charge du handicap" au sein du gouvernement Barnier, s'est alarmé samedi sur le réseau X Florian Deygas, ancien vice-président du Conseil national consultatif des personnes handicapées. "Être en situation de handicap est déjà un combat quotidien, et maintenant l’État choisit de nous invisibiliser", s'indigne l'homme atteint d'une sclérose en plaque.

"Ainsi 12 millions de personnes ne méritent pas un ministère", s'indigne le Collectif Handicaps sur X. "Emmanuel Macron saluait l'élan créé par les Jeux paralympiques (...) Il aura été vite enterré", fustige le groupe d'associations nationales de personnes handicapées et de leurs familles.

"Comment imaginer qu'il pourra suivre tous les dossiers ?"

Face à la montée des inquiétudes, l'entourage de Michel Barnier a assuré à franceinfo que le sujet du handicap "tient beaucoup à cœur au Premier ministre", et qu'il est inclu dans les prérogatives de Paul Christophe, le nouveau ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l’Egalité entre les femmes et les hommes. Ce dernier a tenté de rassurer les acteurs du monde du handicap sur ses convictions, dans un message publié sur X. Listant ses expériences sur le sujet, Paul Christophe (Horizons) affirme avoir "toujours eu à cœur de défendre les droits fondamentaux des personnes handicapées et une société plus inclusive. Ce n'est pas demain que cela va changer !"

Un texte qui n'a pas suffi à rassurer les groupes concernés. "Comment imaginer que Paul Christophe, sans secrétaire d’Etat dédié, pourra suivre tous les dossiers de ce ministère titanesque ?", s'inquiète le Collectif Handicaps sur X. "L’expression 'tient beaucoup à cœur' est pire que tout et signe un enterrement en grande classe de la soi disante priorité de Emmanuel Macron", juge le groupe.

"Le gouvernement nous 'dilue' avec l’autonomie, souvent orientée vers les personnes âgées et dépendantes", s'alarme Florian Deygas sur X. "Nous perdons un interlocuteur privilégié et dédié, avec qui débattre et dialoguer."