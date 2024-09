Direct Gouvernement de Michel Barnier : les oppositions étrillent l'équipe "fragile" du Premier ministre, déjà menacé de censure

L'annonce n'a pas réglé grand-chose, au contraire. Les oppositions ne décolèrent pas après la présentation samedi des 39 membres du nouveau gouvernement de Michel Barnier, qui comprend quasi exclusivement des représentants du centre et de la droite. "Le gouvernement de Michel Barnier est un gouvernement fragile", estime l'ex-président de la République François Hollande sur France Bleu Limousin, dimanche 22 septembre. Le député PS de Corrèze y voit "un attelage qui paraît déjà brinquebalant", "lourd" mais sans "poids lourd', et estime qu'"il faut [le] censurer", avec une motion socialiste.

La prétendante du NFP pour Matignon, Lucie Castets, dénonce sur le réseau X "un gouvernement de droite dure" et "la fin d'un suspense de papier", et le patron du PS Olivier Faure critique un "bras d'honneur à la démocratie" et donne "rendez-vous pour le débat de censure" du gouvernement. A l'extrême droite, le président du RN Jordan Bardella évoque "de lamentables jeux d'appareils et calculs politiciens" et le député RN du Nord Sébastien Chenu explique que le parti "se réserve la possibilité, évidemment, de censurer". Le premier Conseil des ministres est prévu lundi à 15 heures. Suivez notre direct.

Une équipe presque exclusivement au centre et à droite. Le gouvernement dévoilé par le Premier ministre LR fait la part belle au parti présidentiel Renaissance, avec huit ministres et cinq ministres délégués sur les 39 membres, et à ses alliés (deux ministres MoDem, un Horizons). Après avoir affirmé qu'ils ne participeraient pas à un gouvernement avec le camp présidentiel, les LR composent finalement la deuxième force de ce gouvernement avec cinq ministres et cinq ministres délégués. La gauche ne compte qu'un seul représentant : Didier Migaud, ex-député socialiste devenu président de la Cour des comptes puis de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, et désormais ministre de la Justice.

Des noms qui restent, et des inattendus. Michel Barnier a gardé en poste certains membres du gouvernement précédent (comme Rachida Dati à la Culture et au Patrimoine), mais la plupart ont changé de maroquin au passage (comme Catherine Vautrin devenue ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation, ou Jean-Noël Barrot promu ministre de l'Europe et des Affaires étrangères). En revanche, d'autres sont plus inattendus : Anne Genetet, la nouvelle ministre de l'Education nationale, "ne connaît pas grand-chose, ni de près, ni de loin, au sujet de l'école et du système éducatif", selon la secrétaire générale du syndicat SE-Unsa. C'est également le cas de Bruno Retailleau, patron des sénateurs LR et fervent opposant à Emmanuel Macron, finalement nommé ministre de l'Intérieur.