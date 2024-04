Environnement : commet limiter les PFAS, les polluants éternels ?

Les polluants éternels PFAS sont utilisés par les industriels pour leurs propriétés antiadhésives ou imperméabilisantes. Cependant, ils polluent l'eau, l'air et les sols pendant des siècles.

Les PFAS, per et polyfluoroalkyl substances, polluent l'eau potable, l'air et les sols pendant des siècles. Ces polluants éternels, à base de carbone et de fluor, sont utilisés par les industriels pour leurs propriétés antiadhésives ou imperméabilisantes dans les textiles, les emballages alimentaires et les ustensiles de cuisine. En plus du risque de pollution, les PFAS présentent une menace pour la santé.

Le groupe SEB s'insurge contre l'interdiction

Certains industriels, comme le groupe électroménager SEB, s'insurgent contre une interdiction générale des PFAS. "Les produits Tefal, comme tous ceux de SEB, ne contiennent pas de PFAS considérés comme nocifs pour la santé ou l'environnement par les autorités sanitaires", s'est défendu Thierry de la Tour d'Artaise, PDG du groupe SEB. Les députés se prononceront, jeudi 4 avril, sur l'interdiction de la fabrication de et de la vente des produits qui contiennent des PFAS.