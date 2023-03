Solidarité : les Bébés du cœur viennent en aide aux familles précaires

Les Restos du Cœur lancent, vendredi 3 mars, leur grande collecte dans 7 000 supermarchés de France. Parmi les bénéficiaires, figurent des familles monoparentales. L’association les Bébés du Cœur vient en aide à ces mamans isolées.

Une fois par semaine, une maman vient s’approvisionner dans un centre d’aide situé à Poissy (Yvelines). "Chaque semaine, il y a les couches et puis le lait, ça diminue un peu les dépenses du mois", confie-t-elle. Alléger les factures est devenu une urgence alors que les prix des produits pour les enfants ne cessent d’augmenter. Au centre des Bébés du Cœur, les familles trouvent de tout. "On a du coton et des lingettes, on a des petits pots salés-sucrés, on a du lait (...) et on a l’hygiène", décrit Sylviane Crapart, responsable du centre des Bébés du Cœur.

110 000 bébés soutenus l’an dernier

Dans le centre, les dons ne concernent que les bébés jusqu’à 18 mois. Ils sont de plus en plus nombreux. En huit ans, leur nombre est passé de 35 à 191. Souvent, leurs mamans sont sans domicile fixe. La précarité touche aussi de plus en plus les familles. Des papas viennent aussi remplir les caddies. L’an dernier, 110 000 bébés ont ainsi été soutenus dans les centres des Bébés du Cœur.