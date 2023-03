Polynésie française : des enfants bouturent les coraux pour préserver le milieu marin

Le changement climatique se fait sentir en Polynésie. Des enfants apprennent à bouturer les coraux afin de préserver cette ressource et se rendre compte de sa fragilité.

Une fois par semaine, l'heure est aux travaux pratiques pour un groupe d'élèves du collège et de l'école primaire de Hao (Polynésie française), atoll labellisé Aire Marine Éducative (AME) depuis novembre dernier. Ils ont choisi de bouturer du corail. Un travail de longue haleine. Les élèves mènent leur projet avec des bénévoles et, à terme, échangeront avec les scientifiques du CRIOBE ou de l'IFREMER, pour le suivi de la croissance et la présence des animaux marins.

Un projet pédagogique de protection du milieu marin

Depuis novembre dernier, les élèves ont déjà bouturé une centaine de petits coraux en eau peu profonde. Ce projet pédagogique de protection du milieu marin est né il y a dix ans aux Marquises. Une initiative polynésienne qui a fait des émules. Aujourd'hui, plusieurs centaines d'écoles de l'Hexagone ou d'autres territoires ultra-marins ont rejoint le réseau des Aires Marines Éducatives.