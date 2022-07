Biodiversité : le secret de certains coraux face au réchauffement climatique

Des chercheurs de l’Ifremer viennent de percer le secret de survie de certains coraux très particuliers : ils ont fusionné avec leurs voisins, et cela les rend plus résistants.

L’union fait la force chez les coraux. Et leur secret est que ce sont des chimères. Ce sont des coraux qui ont fusionné avec un autre corail pour ne faire plus qu’un seul organe.

Ce phénomène peut survenir de façon tout à fait naturelle, quand les bonnes circonstances sont réunies. Il faut pour cela que deux larves de coraux se retrouvent suffisamment proches sur un même récif pour finir par se toucher en grandissant et aussi que ces deux coraux soient compatibles, comme pour un greffé avec son donneur d’organe, dans ce cas, deux coraux peuvent fusionner pour devenir un corail plus résistant, notamment quand l'océan ou la mer se réchauffe.

L’espoir vient du fait que des chercheurs de l’Ifremer ont réussi à recréer ce phénomène artificiellement en cultivant des larves et en les rapprochant volontairement au cours de la croissance.

Une évolution naturelle

Il existe des mécanismes de protection et d’adaptation permanents qui permettent de répondre aux contraintes dues à la fusion des deux organismes. Ces coraux sont donc beaucoup mieux préparés à faire face à des agressions extérieures explique Jérémie Vidal-Dupiol, chercheur à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer).

Fusionner pour survivre ?

Pour le vérifier, ces scientifiques, qui ont cultivé des coraux en méditerranée, et ont constaté que leur taux de survie était bien meilleur en moyenne sur un an : 70% de survie chez les chimères contre 43% seulement chez les coraux ordinaires, et quand on remonte ces coraux un plus près de la surface, là où l'eau est plus chaude, les chimères résistent également beaucoup mieux.

Cette aptitude à fusionner semble partagée par différentes espèces. Pour ces chercheurs, il se pourrait même être une voie naturelle d'évolution adoptée par les coraux pour faire face au réchauffement climatique. Ces scientifiques aimeraient financer des expérimentations à plus grande échelle pour le confirmer. Le bémol reste que recréer ce phénomène artificiellement prend du temps, et les coraux n’en ont pas beaucoup. 20% des massifs ont déjà définitivement disparu dans le monde. Et 25% sont actuellement menacés de destruction or ces coraux abritent environ un tiers des espèces marines connues à ce jour.