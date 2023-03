Santé mentale : les prescriptions de psychotropes chez les enfants ont explosé

Les prescriptions de psychotropes comme les anxiolytiques, hypnotiques et antidépresseurs ont explosé chez les enfants, selon un rapport du Haut conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Le docteur Gérard Kierzek, présent sur le plateau du 8 Heures, mardi 14 mars, fait le point sur la situation.

Les prescriptions de psychotropes comme les anxiolytiques, hypnotiques et antidépresseurs ont explosé chez les enfants. Le docteur Gérard Kierzek, présent sur le plateau du 8 Heures, mardi 14 mars, explique qu'un enfant sur 20 utilise ces types de médicaments, et que la consommation a doublé ces dix dernières années. La consommation d'antidépresseurs a bondi de 63 % et celle d'hypnotiques, utilisés pour dormir, de 155 %.



"Un véritable cercle vicieux"

"Bien sûr, la crise sanitaire, l'éco-anxiété mais aussi les réseaux sociaux et la pression scolaire sont autant de facteurs qui augmentent la détresse psychologique, la souffrance mentale", indique le docteur Gérard Kierzek. "L'offre de soins en pédopsychiatrie diminue, et c'est parce que cette offre de soins diminue que le seul recours, un peu facile, c'est la prescription de ces fameuses pilules miracles. Donc c'est un véritable cercle vicieux", explique-t-il.