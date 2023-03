Santé : des victimes des effets secondaires d'antibiotiques à base de fluoroquinolones portent plainte

Les effets secondaires de certains antibiotiques de la famille des fluoroquinolones sont pointés du doigt. Des victimes dénoncent des conséquences parfois très graves, et ont porté plainte.

Depuis que son médecin lui a prescrit un antibiotique à base de fluoroquinolones il y a un an, pour soigner des douleurs prostatiques chroniques, Jean-Baptiste Kreisler, professeur de musique, souffre de problèmes d'audition et de vue, et ses mains ne répondent plus. "Ce sont des symptômes qui m'empêchent de faire à peu près tout ce que je pouvais faire avant", explique-t-il.



Les professionnels de santé alertés dès 2018

Avec une dizaine d'autres malades, Jean-Baptiste Kreisler a décidé de porter plainte, car dès 2018, l'Agence nationale de sécurité du médicament a alerté les professionnels de santé. Les fluoroquinolones doivent désormais être réservées aux infections pour lesquelles il n'y a pas d'autres traitements, car leurs effets secondaires peuvent être graves. Depuis des dizaines d'années, les fluoroquinolones étaient prescrites pour soigner des infections courantes comme des rhino-pharyngites ou les cystites. Selon une association de patients, six millions de prescriptions injustifiées ont été faites depuis quatre ans.