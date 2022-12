Santé : stress, charge mentale, Covid-19… le tabagisme est reparti à la hausse

S. Aramon, C. Blondiaux, M.-E. Guidée-Banerjée, J. Durand Erouart

La consommation de tabac repart à la hausse en France, alors qu'elle avait largement reculé entre 2014 et 2019. Selon une étude de Sante publique France, la hausse est plus marquée chez les femmes.

Après cinq années de baisse consécutive, la consommation de tabac repart à la hausse, surtout chez les femmes. Elles sont 5,5 millions à fumer, sur 15 millions de fumeurs. "J'ai arrêté plusieurs fois, j'ai repris à cause du stress", confie un homme. Depuis 20 ans, la consommation de tabac était pourtant à la baisse. La crise du Covid-19 explique en partie le regain de nicotine, selon un spécialiste.

75 000 décès annuels

"La charge mentale qui a porté sur les femmes pendant la crise Covid pourrait être un élément de stress supplémentaire", explique le Pr. Loïc Josseran, président de l'Alliance contre le tabac. Parmi les 700 000 personnes ayant refumé, on trouve également le nombreux précaires, chômeurs et non diplômés, fragilisés par la crise sociale et économique. Le tabagisme provoque 75 000 décès annuels.