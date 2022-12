Santé : pourquoi faut-il s'inquiéter de la hausse du tabagisme en France ?

Le tabagisme est en hausse en France en 2021. Faut-il s'en inquiéter ? Le point, mardi 13 décembre, avec le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 19/20.

Le tabagisme est de nouveau en hausse en France, en 2021. "Le tabac est le premier responsable des morts prématurés", rappelle le médecin et journaliste Damien Mascret, sur le plateau du 19/20. En 2015, des chercheurs ont calculé que 75 000 décès auraient pu être évités en France. Le tabagisme entraîne des infarctus, des AVC ou encore des cancers, ajoute le médecin.



"Avec le tabac, il n'y a pas de petits risques"

En plus des cancers du poumon, le tabac peut également déclencher des cancers de gorge, des reins, de la vessie, ou encore du sein. Les risques sont importants : plus 22 % de risque d'un cancer du sein pour une femme qui a commencé à fumer entre 16 et 26 ans. De manière générale, "avec le tabac, il n'y a pas de petits risques", conclut le médecin, qui rappelle que "même des petites consommations augmentent considérablement le risque de [mourir prématurément]".