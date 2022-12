Procès de l'attentat de Nice : des peines de 2 à 18 ans de réclusion criminelle prononcées

La cour d'assises spéciale de Paris a rendu son verdict, mardi 13 décembre, dans le procès de l'attentat de Nice, qui avait fait 86 morts. Les magistrats ont reconnu les huit accusés coupables.

Des larmes et des étreintes, après trois mois et demi d'un procès douloureux pour les victimes de l'attentat de Nice (Alpes-Maritimes). Les huit accusés ont été reconnus coupables. Les peines vont de deux à 18 ans de réclusion criminelle. "C'est des enfants, des familles déchirées. Je voulais vraiment que ce soit important, et la justice humaine, pour une fois, elle a bien fait son rôle", confie Caroline Vilani, qui a perdu quatre personnes, dont son fils, dans l'attentat.

18 ans de prison pour Mohamed Ghraieb

Dans le procès, un grand absent : le conducteur qui a lancé à pleine vitesse son camion, et fauché 86 vies. Il a été abattu ce soir-là. Aucun des accusés dans le box n'était poursuivi pour complicité. Deux accusés ont cependant été reconnus coupables d'association de malfaiteurs terroriste, dont Mohamed Ghraieb, condamné à 18 ans de prison. Son avocat, maître Vincent Brengarth, se dit "sidéré par la brutalité du verdict", et a annoncé qu'il fera appel.