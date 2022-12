Inflation : les prix de la raclette, plat star de l'hiver, en forte augmentation

Le plaisir d'une bonne raclette coute plus cher en 2022. Le fromage et la charcuterie ont notamment vu leur prix grimper.

La raclette réconfort les Français durant l'hiver. Mais en 2022, le prix d'une soirée raclette a grimpé : plus 11 % par rapport à 2021. "J'en ai fait une, mais tout est plus cher, donc je fais plus attention", confie une femme. Pour un panier au supermarché composé de pommes de terre, charcuterie et de fromage, comptez en moyenne 34,70 euros pour quatre personnes, soit 3,50 euros de plus qu'en 2021. Les aliments qui ont le plus augmenté sont le jambon blanc, le bacon, et le fromage de raclette.

Sécheresse, hausse du cours des céréales et des tarifs de l'électricité

Selon Clara Solvit, associée à la fromagerie "La Fontaine" à Paris, la sécheresse est en partie responsable, car les animaux ont eu moins d'herbe à disposition dans les pâturages. "Ils peuvent produire un peu moins de lait, et les producteurs sont obligés d'acheter de l'alimentation pour leurs animaux. Ça a un coût, et ça se répercute sur la production", commente-t-elle. Pour la charcuterie, la hausse s'explique par la hausse du cours des céréales et des tarifs de l'électricité.