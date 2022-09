Pouvoir d'achat : le site franceinfo.fr propose un simulateur pour calculer l'impact de l'inflation

L'inflation est devenue un sujet quotidien en France. Mais savez-vous exactement combien elle vous coûte chaque mois ? Pour le savoir, le site franceinfo.fr a mis en ligne un simulateur. Vous entrez votre liste de courses de la semaine, et le simulateur fait le comparatif par rapport à l'an dernier. Une auxiliaire de vie l'a testé. Le simulateur indique que son panier de courses a augmenté de 4 euros par semaine. Des hausses de prix qui lui ont fait changer son mode de vie. "Je fais de moins en moins la cuisine chez moi, par peur de gaspiller beaucoup de gaz", explique-t-elle.



"On mange plus de pâtes "

Des prix qui flambent aussi pour une mère de famille. Pour elle, c'est au moins 3 euros de plus par semaine, sans compter les produits essentiels à sa petite fille de sept mois. "On fait attention, on mange plus de pâtes", indique-t-elle. Les automobilistes ne sont pas en reste, avec la flambée du prix du carburant. Mathieu Plane, directeur adjoint du département Analyse et Prévision à l'OFCE, explique que les ménages modestes et de classe moyenne sont les plus touchés, ainsi que les ménages en zone rurale.