Santé : comment prévenir la maladie d’Alzheimer ?

Le nombre de malades d’Alzheimer pourrait bien exploser en farce dans les prochaines années. Damien Mascret, journaliste et médecin, fait le point sur la situation.

On dit que le nombre de malades d'Alzheimer pourrait doubler en France d'ici à 2050. Le journaliste et médecin fait le point sur la situation sur le plateau du 12/13 de France 3 : "On estime que 40% sont des facteurs de risque modifiables. D’abord par le niveau d’éducation. Plus on a de stimulations cognitives – du cerveau – en particulier avant 20 ans, et plus on aura de réserves cognitives pour compenser le déclin lié à l'âge. La bonne nouvelle c’est qu’on peut améliorer et entretenir cette réserve par exemple en lisant ou en jouant à des jeux."

Traiter la dépression réduit le risque

Selon Damien Mascret, il existe un autre facteur aggravant : le tabac. Toutefois, "si vous arrêtez de fumer, même après 60 ans, votre risque redescend après quelques années". La dépression jouerait également un rôle mais seulement chez les personnes âgées. Par ailleurs, le traitement de la dépression semble réduire le risque.