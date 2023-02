Séisme en Turquie : la recherche de survivants se poursuit

Deux jours après le séisme qui a secoué la Turquie et la Syrie, les secouristes s’activent encore pour retrouver des survivants.

Mercredi 8 février 2023, après deux jours passés sous les décombres, une petite fille de 10 ans est retrouvée vivante. Son grand-père ne peut retenir son émotion. Dans le chaos ambiant, les secours arrivent encore à sauver des personnes ensevelies. Si les secouristes ont de plus en plus de mal, c’est à cause du froid et de la difficulté d’accès des villes les plus frappées par le séisme.

En Syrie, les enterrements ont commencé

Dans l’une d’entre elles, sous les décombres, les habitants ont retrouvé des survivants, mais ils manquent d’engins de déblaiement. De l’autre côté de la frontière, en Syrie, les habitants commencent à enterrer leurs morts. L’un d’entre eux est particulièrement émouvant. Sept membres d’une même famille ont été tués. Seul un nouveau-né a réussi à survivre.