Arômes dans les cigarettes électroniques : les interdire, "c'est du bon sens", estime le ministre de la Santé

François Braun va dans le sens du Comité national contre le tabagisme (CNCT) qui a réclamé lundi leur interdiction, au grand détriment des professionnels du secteur.

Pour lutter contre le tabagisme, faut-il interdire les arômes dans tous les dispositifs qui contiennent de la nicotine, à l'exception du parfum tabac ? "C'est du bon sens", répond le ministre de la Santé, François Braun, invité mardi 14 février sur franceinfo. "Pourquoi pas, dans une logique européenne, ça me semble beaucoup plus pertinent", ajoute-t-il. Le Comité national contre le tabagisme (CNCT) réclame une telle interdiction.

"Nous discutons avec les collègues européens, avec les Danois, avec les Allemands, avec les Lituaniens qui ont cette même logique", poursuit le ministre de la Santé. François Braun insiste sur le fait que cette interdiction, qui n'est encore qu'une hypothèse, "sera efficace dès lors qu'on aura une cohésion au niveau européen". Il pointe le risque "bien connu" que des "frontaliers passent de l'autre côté de la frontière" pour s'approvisionner, si la France venait à agir seule.

À l'attaque des Puffs

François Braun cible à nouveau les cigarettes électroniques jetables Puffs qui sont "un mode d'entrée dans le tabac pour les jeunes". "Il faut être plus strict dans l'application de la loi", affirme-t-il, alors que le CNCT a révélé dans une étude, lundi 13 février, que la législation en matière de publicité n’est globalement pas respectée dans les lieux où l'on vend ces nouveaux produits.

"Le tabac tue encore 45 000 personnes par an", souligne le ministre de la Santé, soit "encore plus" que "les chiffres dramatiques qui sont remontés après le séisme à la frontière entre la Turquie et la Syrie". Toutefois, "il n'y a pas de hausse prévue du paquet de cigarettes avant la fin de l'année", indique-t-il.