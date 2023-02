Le Comité national contre le tabagisme réclame l'interdiction des arômes dans les cigarettes électroniques

Dans une étude publiée ce lundi, le comité appelle les pouvoirs publics à interdire les arômes autre que celui du tabac pour l’ensemble des produits contenant de la nicotine. Il plaide par ailleurs pour un meilleur encadrement de la vente de ces produits au détail.

Le Comité national contre le tabagisme (CNCT) réclame l'interdiction des arômes dans tous les dispositifs qui contiennent de la nicotine, en dehors de celui du tabac. Dans une étude publiée lundi 13 février et que franceinfo a pu consulter, le comité appelle par ailleurs les autorités à mieux encadrer la vente de ces produits.

Dans son étude menée pendant trois ans, sur la période 2020-2022, le CNCT pointe l’évolution extrêmement rapide du marché, avec l’apparition permanente de nouveaux produits, commercialisés de manière licite ou illicite. Les dérivés du tabac se multiplient, notamment pour séduire les jeunes : produits du tabac chauffé, cigarettes électroniques jetables ou sachets de nicotine.

Le caractère addictif et toxique de ces produits est minimisé

Portés par la démultiplication des arômes, ces produits insistent sur leur dimension récréative et minimisent leur caractère addictif et toxique, souligne le CNCT. Cela joue "un rôle central dans la normalisation de la nicotine". L’argument de l’accessibilité financière est aussi très présent dans la communication des fabricants, avec notamment des opérations promotionnelles régulières de réductions des prix.

Dans son étude, le CNCT révèle que la législation française n’est globalement pas respectée en matière de publicité sur les lieux de vente pour ces nouveaux produits. Strictement encadrée, elle autorise uniquement la publicité des produits de vapotage sous la forme d’affichettes informatives, non visibles de l’extérieur. Pour mémoire, depuis 2016, la publicité sur les produits du tabac est interdite, y compris sur les lieux de vente.

L'interdiction de publicité n'est pas respectée

Pourtant, dans les faits, le Comité national contre le tabagisme a relevé une multitude d'infractions, en particulier sur le produit de tabac chauffé de Philip Morris, principal fabricant. Sept bureaux de tabac sur dix le mettent en avant. Et pour les produits du vapotage, le non-respect global de l’interdiction de publicité sur les lieux de vente est massif, aussi bien de la part des buralistes que dans les enseignes de vapotage : 95% des lieux de vente visités pour l'étude avaient ainsi des publicités illicites pour ces produits. Et 43% des publicités pour les produits du vapotage étaient même visibles de l’extérieur de la boutique.Le CNCT regrette également que les industriels s'appuient sur les réseaux sociaux pour faire la promotion de leurs produits dont ils déclinent les goûts à l'infini afin d'attirer une population plus jeune.

Face à ce constat, le CNCT appelle les pouvoirs publics à mettre en place un ensemble de mesures. Il appelle à l’interdiction immédiate des arômes autre que celui du tabac pour l’ensemble des produits contenant de la nicotine. Le comité plaide pour un meilleur encadrement de la vente de ces produits au détail afin d’en limiter l’accessibilité. Il souhaite enfin une révision approfondie de la réglementation des nouveaux produits de la nicotine, ainsi que de la nicotine en tant que telle.