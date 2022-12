Hausse du tabagisme en France : "Il faut augmenter de façon franche et massive" le prix du paquet de cigarettes

Le nombre de fumeurs en France repart à la hausse, selon la dernière étude de Santé Publique France. Le gouvernement n'exclut pas de nouvelles augmentations du prix du paquet de cigarettes. Une stratégie encouragée sur franceinfo par l'Alliance contre le tabac.

"Il faut continuer à augmenter de façon franche et massive, et très régulièrement" le prix du paquet de cigarettes, a affirmé ce mardi 13 décembre sur franceinfo Loïc Josseran, président de l'Alliance contre le tabac et professeur des universités-praticien hospitalier de santé publique à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Le tabagisme a recommencé à augmenter en 2021, selon une étude de Santé publique France. En France métropolitaine, 31,9% des 18-75 ans ont déclaré fumer, contre 30,4% en 2019. Cette hausse touche particulièrement les plus précaires et les femmes. "En période de stress populationnel, il y a un report vers les conduites addictives", a-t-il expliqué. Il affirme que le prix est "la mesure majeure" pour détourner les fumeurs du tabac. Selon lui, il faudrait "déjà annoncer, pour que ça soit efficace, une trajectoire fiscale qui nous amène à 15€ le parquet en 2027".

>> Tabac : ce qu'il faut retenir de l'étude qui pointe une légère augmentation du nombre de fumeurs en 2021, potentiellement liée à la crise du Covid

Les crises à répétition peuvent-elles expliquer cette hausse du tabagisme ?

Il y a ce stress d'ambiance général autour de la problématique sanitaire qui nous a occupés de façon très sérieuse pendant de nombreux mois. En période de stress populationnel, il y a un report vers les conduites addictives et le tabac est une de ces conduites addictives. Quand on fume, on a l'impression de se calmer, de se rassurer. Malheureusement, physiologiquement, au contraire, ça génère un stress. On abîme sa santé. On ne répond pas au stress ambiant. Certaines catégories ont été les plus exposées pendant cette période difficile : les plus précaires et les femmes. On voit une augmentation chez les femmes de façon nette. C'est aussi particulièrement inquiétant.

Il y a d'autres explications que le stress général ?

Si ce tabac repart, c'est qu'il est aussi très présent, entre autres dans notre environnement. On est entouré en permanence d'images du tabac dans les séries, au cinéma. C'est quelque chose qu'on ne réalise même plus, mais qui est toujours là. On a en face de nous des industriels du tabac majeurs qui n'ont qu'une envie, c'est que cette addiction continue à se développer, qui poussent pour lutter contre les lois au Sénat, à l'Assemblée nationale qui poussent pour mettre ce produit partout dans notre environnement de façon visible, à travers notamment les images télévisuelles et cinématographiques.

Est-ce que cela montre la limite de l'augmentation du prix du paquet ?

Le prix est la mesure majeure. Mais pour que ce prix continue à être efficace, il faut l'augmenter de façon très régulière. L'expérience internationale le montre très bien. À partir du moment où on a une pause dans l'augmentation du prix, la consommation repart. On intègre ce prix et ça devient quelque chose de normal. Si on veut que ça soit efficace, il faut continuer à l'augmenter de façon franche et massive et très régulièrement. Il faut en réalité déjà annoncer, pour que ça soit efficace, une trajectoire fiscale qui nous amène à 15€ en 2027. Si on n'informe pas le fumeur aujourd'hui, que le prix va augmenter de façon forte et régulière, ça n'a pas la vertu pédagogique qu'on peut attendre de l'augmentation du prix. Si on ne fait qu'augmenter de quelques centimes, ça ne fonctionne pas.

Peut-on rêver d'une France sans tabac ?

En France, ce que nous proposons aujourd'hui, c'est une interdiction de vente à des générations qui auront 18 ans en 2030. Il faut vraiment bien rappeler qu’en France, le tabac est interdit à la vente aux mineurs. Or les mineurs continuent à l'acheter. Donc tant que l’on continuera à le vendre aux mineurs, ça ne marchera pas. Il faut absolument qu'on applique la loi avec une interdiction stricte de vente aux mineurs et qu'elle soit respectée. Sinon, on ne s'en sortira pas.