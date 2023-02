Interdiction des arômes dans les produits de vapotage : "Certains goûts sont très addictifs", préviennent des jeunes consommateurs à Marseille

Selon une enquête du Comité national contre le tabagisme, menée entre 2020 et 2022, les goûts souvent sucrés et déclinés à l'infini attirent les plus jeunes. À Marseille, ils sont de plus en plus nombreux à succomber à la cigarette électronique et à ses multiples arômes.

Article rédigé par Hugo Charpentier Radio France

Temps de lecture : 2 min.

(CAMILLE DODET / MAXPPP)

Comment éviter que les plus jeunes se mettent à fumer ? Comme franceinfo l'a dévoilé lundi 13 février, le Comité national contre le tabagisme (CNCT) réclame l'interdiction des arômes dans tous les dispositifs qui contiennent de la nicotine, en dehors de celui du tabac. Dans une étude publiée ce lundi et que franceinfo a pu consulter, le comité appelle, par ailleurs, les autorités à mieux encadrer la vente de ces produits. Portés par la démultiplication des arômes, ces produits insistent sur leur dimension récréative et minimisent leur caractère addictif et toxique, souligne le CNCT. >> Interdiction des arômes dans les produits de vapotage : la fédération de la vape est "sous le choc" de cette demande



Dans une boutique de cigarettes électroniques à Marseille, des centaines d'arômes sont disponibles. "J'ai des trucs à base de menthe, explique le vendeur. J'ai aussi des 'pomme-framboise', ainsi que l'ensemble des fruits rouges. J'en ai tellement que dans les goûts un peu plus exotiques, je peux vous proposer du goût cactus." Chez ce vendeur, la moyenne d'âge des fumeurs se situe autour de la vingtaine d'années. Et "forcément, quand c'est sucré, les jeunes adorent." À Marseille, il ne faut pas chercher longtemps pour trouver de très jeunes vapoteurs. Bien que la vente soit interdite aux mineurs, ils sont nombreux à vapoter. C'est le cas de Morgane, une collégienne de 14 ans : "Moi, j'adore tout ce qui est fruits rouges et fruits de la passion. Mais il faut faire attention, car certains goûts sont très addictifs." "Quand j'ai commencé à fumer, les goûts me donnaient encore plus envie de fumer." Morgane, collégienne de 14 ans à franceinfo Interdire les arômes, une mauvaise idée pour la fédération addiction Dans une étude publiée ce lundi, le CNCT dénonce ces produits qui insistent sur leur dimension récréative et minimisent leur caractère addictif et toxique et cela joue "un rôle central dans la normalisation de la nicotine" notamment chez les plus jeunes. Au contraire du CNTC, d'autres organisations se montrent plus prudentes. "Le fait d'interdire peut desservir les consommateurs notamment avec un mésusage, souligne Alexandre Picard, responsable au sein de la fédération addiction. Les gens vont rajouter des arômes qui ne sont pas prévus à la consommation et qui peuvent avoir des intoxications involontaires. Mieux vaut un encadrement et une sécurisation des produits qu'on consomme, plutôt qu'une interdiction pure et simple difficile à faire respecter." Plusieurs pays européens ont interdit les arômes. C'est le cas par exemple du Danemark, ou encore des Pays-Bas depuis le 1er janvier 2023.