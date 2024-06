Compléments alimentaires : que valent vraiment les gummies ?

Minceur, cheveux, sommeil… Les compléments gélifiés appelés gummies connaissent une croissance exponentielle. Les compléments alimentaires sont en passe de rafler la mise dans les dépenses bien-être des Français.

Ils ont la couleur, la texture, la forme et même le goût des bonbons. On trouve des vitamines, des minéraux, car ce sont des gummies, des compléments alimentaires. Vendus en pharmacie comme en grande surface et sur les réseaux sociaux, les influenceurs vantent leurs multiples bienfaits. Arrivés des États-Unis il y a peu, les gummies sont surtout connus par les jeunes. "C'est pour la pousse des cheveux", explique une passante. Ces gummies sont-ils bons pour la santé ?

Une facilité à les avaler

Comme dans la plupart des pharmacies, ils sont en bonne place dans une officine parisienne. Et selon ce pharmacien, ils présentent un véritable intérêt. "Pour certains patients, il y a de plus en plus de gens qui n‘aiment plus avaler les comprimés. Ça peut être à cause d’un trauma pendant l’enfance par exemple. Mais la forme des gummies est beaucoup plus facile pour eux. On a moins de gens qui n’aiment pas le côté bonbons plutôt que le comprimé", explique un pharmacien.